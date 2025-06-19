В Минфине не подтвердили решение о повышении выплат многодетным семьям на ипотеку

Минфин РФ: решения о повышении выплат многодетным семьям на ипотеку пока нет

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил ТАСС, что решения по увеличению выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до 1 млн рублей пока не принято.

«Пока никакого решения нет по этому вопросу. С учетом того, что программа 450 тыс. рублей, на наш взгляд, и так работает довольно эффективно. Конечно, любое такое увеличение потребует дополнительных ресурсов со стороны бюджета», — пояснил Чебесков.

До этого стало известно, что в Кузбассе многодетные семьи с десятью и более детьми смогут получить выплату на покупку вместительного автомобиля, соответствующий закон был принят на заседании парламента Кемеровской области.

Чтобы получить сертификат, семья должна соответствовать нескольким критериям. Среди обязательных условий — наличие водительского удостоверения у одного из родителей. Также все дети должны быть рождены в официальном браке. На момент получения сертификата на транспортное средство с родителями должны жить пятеро несовершеннолетних детей.

Размер выплаты не должен превышать 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что многодетные смогут оформить региональную выплату на ипотеку через «Госуслуги».