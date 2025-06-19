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В Минфине не подтвердили решение о повышении выплат многодетным семьям на ипотеку

Минфин РФ: решения о повышении выплат многодетным семьям на ипотеку пока нет
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил ТАСС, что решения по увеличению выплат на погашение ипотеки для семей с третьим ребенком до 1 млн рублей пока не принято.

«Пока никакого решения нет по этому вопросу. С учетом того, что программа 450 тыс. рублей, на наш взгляд, и так работает довольно эффективно. Конечно, любое такое увеличение потребует дополнительных ресурсов со стороны бюджета», — пояснил Чебесков.

До этого стало известно, что в Кузбассе многодетные семьи с десятью и более детьми смогут получить выплату на покупку вместительного автомобиля, соответствующий закон был принят на заседании парламента Кемеровской области.

Чтобы получить сертификат, семья должна соответствовать нескольким критериям. Среди обязательных условий — наличие водительского удостоверения у одного из родителей. Также все дети должны быть рождены в официальном браке. На момент получения сертификата на транспортное средство с родителями должны жить пятеро несовершеннолетних детей.

Размер выплаты не должен превышать 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что многодетные смогут оформить региональную выплату на ипотеку через «Госуслуги».

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ПМЭФ – 2025
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