На ПМЭФ предложили стратегию стимулирования технологического суверенитета

Достижение значительных конкурентных преимуществ отечественного транспорта по сравнению с другими странами на каждом этапе логистики – задача государства, государственных банков, частных инвесторов и бизнеса, отметил на ПМЭФ Дмитрий Средин, старший вице-президент ВТБ. Он перечислил меры, которые, по оценке ВТБ, могут стимулировать развитие транспорта.

Прежде всего, необходимо распространить практику концессий по созданию высокоскоростных магистралей и приобретению для этих целей подвижного состава из внебюджетных источников на другие направления.

Также важно поддержать экспортный спрос на российские решения. Новые технологии и производства на стартовом этапе для окупаемости требуют масштабирования выпуска и реализации. Но потребности внутри страны не всегда обеспечивают необходимый спрос, а выход на экспорт связан с высокой конкуренцией.

ВТБ для решения данной задачи предложил заключать долгосрочные офсетные контракты, обеспечивающие производителям минимально гарантированный спрос, а также возможное субсидирование экспорта – для стимулирования масштабирования новых технологий.

Кроме того, нужно определить цели технологического суверенитета в транспортном машиностроении и поддерживать инициаторов. Решением для этого, по мнению ВТБ, могут стать инструменты снижения технологических рисков и предоставления финансирования по конкурентным ставкам. Один из вариантов закрытия рисков промышленных ГЧП – участие института развития ВЭБ.РФ, Фонда содействия инноваций и Фонда развития промышленности.

«Для того, чтобы отрасль достигла технологического суверенитета, по оценкам экспертов, требуется около 5 трлн рублей. Мы, со стороны банков, продолжим обеспечивать долгосрочные кредитные ресурсы и платежную инфраструктуру, в том числе международную, для поддержки экспортных и импортных потоков. Уже 50% международных расчетов осуществляются в рублях — это колоссальный шаг, который страна сделала за последние три года», – подчеркнул Дмитрий Средин.