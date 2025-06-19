Россияне рассказали, что хотели бы знать о финансовых мошенниках

Более половины опрошенных россиян хотели бы научиться лучше разбираться в том, что такое фишинговые и фейковые сайты (63%), а также аудио- и видеодипфейки с использованием искусственного интеллекта (60%). Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).
Еще 58% респондентов хотели бы понять, в чем суть мошенничества в сфере электронной торговли (58%). О методах психологического воздействия мошенников в целом хотели бы узнать больше 54% опрошенных. 47% указали на нехватку знаний о том, как происходит заражение мобильных устройств вредоносными программами. Восполнение пробелов в части того, как распознать нелегального кредитора, сочли для себя актуальным 38%.
Категорию «Махинации с банковскими картами» отметили 36% респондентов. В меньшей степени россияне заинтересованы в том, чтобы научиться эффективнее распознавать виды мошенничества, связанные с финансовыми пирамидами, обменом валют, а также банкоматами и терминалами оплаты — 28%, 21% и 19% соответственно.
«Злоумышленники поджидают граждан там, где они наиболее часто присутствуют в повседневной жизни — это интернет-пространство в целом, онлайн-шопинг, мессенджеры. Стоит отметить, что в последнем случае усиление активности мошенников является четко прослеживающейся тенденцией, в частности, это наблюдается и в сфере нелегального кредитования», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.
По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили с банковских счетов россиян 27 млрд рублей, что на 74,4% больше, чем в 2023 году. По итогам первого квартала 2025 года показатель составил 6,9 млрд рублей.
Ранее россиянам рассказали о схемах обмана, связанных с работой.