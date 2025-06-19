Россияне рассказали, что хотели бы знать о финансовых мошенниках

Более половины опрошенных россиян хотели бы научиться лучше разбираться в том, что такое фишинговые и фейковые сайты (63%), а также аудио- и видеодипфейки с использованием искусственного интеллекта (60%). Таковы результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 58% респондентов хотели бы понять, в чем суть мошенничества в сфере электронной торговли (58%). О методах психологического воздействия мошенников в целом хотели бы узнать больше 54% опрошенных. 47% указали на нехватку знаний о том, как происходит заражение мобильных устройств вредоносными программами. Восполнение пробелов в части того, как распознать нелегального кредитора, сочли для себя актуальным 38%.

Категорию «Махинации с банковскими картами» отметили 36% респондентов. В меньшей степени россияне заинтересованы в том, чтобы научиться эффективнее распознавать виды мошенничества, связанные с финансовыми пирамидами, обменом валют, а также банкоматами и терминалами оплаты — 28%, 21% и 19% соответственно.

Топ-10 схем мошенничества 1.Фишинговые и фейковые сайты:



Это поддельные сайты, которые маскируются под настоящие — банки, маркетплейсы, «Госуслуги». Попав туда и введя данные, человек сам отдает мошенникам доступ к своим деньгам или аккаунтам.



2.Аудио- и видеодипфейки:



Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы подделать голос или видео знакомого человека — якобы он просит деньги или дает «инструкции». Всё выглядит убедительно, хотя это фальшивка.



3.Электронная торговля:



Часто создаются фейковые интернет-магазины: человек оплачивает товар, а тот не приходит — либо присылают подделку. Также могут использовать данные карты при покупке для кражи денег.



4.Психологическое давление:



Мошенники давят на страх, срочность или доверие: пугают «блокировкой счета», просят «спасти родственника», играют на эмоциях. Это работает даже на разумных людей — из-за эффекта паники.



5.Вредоносные программы:



Заражение происходит через ссылки, подозрительные приложения или вложения в письмах. После этого программа может красть пароли, отслеживать действия или переводить деньги без ведома владельца.



6.Нелегальные кредиторы:



Это «серые» МФО или частные лица, которые выдают займы без лицензий — под огромные проценты и с угрозами. Человек попадает в долговую ловушку, из которой сложно выбраться.



7. Махинации с банковскими картами:



Мошенники узнают данные карты — и списывают деньги. Это может быть через фишинг, звонки от «службы безопасности» или даже вживую, когда карту копируют в банкомате.



8. Финансовые пирамиды:



Под видом инвестиций предлагают «супердоход», но выплаты идут только за счёт новых участников. Когда поток «вложений» иссякает — схема рушится, а деньги исчезают.



9.Валютный обмен:



Создаются фейковые обменники в интернете или на улице: курс выгодный, но деньги пропадают. Также могут подменить купюры на поддельные.



10.Банкоматы и терминалы:



Мошенники могут устанавливать скиммеры — накладки, которые считывают данные карты. Или программировать терминал так, чтобы он забирал карту и крал деньги.

«Злоумышленники поджидают граждан там, где они наиболее часто присутствуют в повседневной жизни — это интернет-пространство в целом, онлайн-шопинг, мессенджеры. Стоит отметить, что в последнем случае усиление активности мошенников является четко прослеживающейся тенденцией, в частности, это наблюдается и в сфере нелегального кредитования», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники похитили с банковских счетов россиян 27 млрд рублей, что на 74,4% больше, чем в 2023 году. По итогам первого квартала 2025 года показатель составил 6,9 млрд рублей.

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