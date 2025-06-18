Россиянам рассказали о схемах обмана, связанных с работой

Самые опасные схемы обмана россиян на тему работы связаны с использованием банковских карт для транзита денег (Транзит денег — это прохождение денежных средств через счет (или карту) человека, который сам не является конечным получателем или отправителем. Он как бы «промежуточная точка» на пути денег от одного участника к другому. — «Газета.Ru») или доставкой неизвестных посылок. В таких случаях человек рискует стать фигурантом уголовного дела, рассказала «Газете.Ru» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она пояснила, что в этих случаях человеку предлагают работу администратором соцсетей, Telegram–канала, тематической группы (по учету и работе с инвесторами, сбору пожертвований, распределению призов участникам конкурсов) или курьера по особым поручениям.

«При работе администратором в этом случае надо использовать свои банковские карты для транзита поступающих денег, их обналичивания. Это, пожалуй, самый опасный вид «подработки», грозящий обвинением в дропперстве, уголовным преследованием. Фактически это вовлечение в преступную деятельность, где «работник» становится соучастником преступления. При работе курьером по особым поручениям задания по доставке поступают в удаленном формате (через Telegram-чат с анонимным работодателем), необходимо получать деньги или пакеты с неизвестным содержимым и следовать инструкции (передать или переслать деньги, оставить «посылку» в условленном месте) за хорошее вознаграждение. Это гарантированное соучастие в преступлении», — подчеркнула Дайнеко.

По словам Дайнеко, если вакансия от «работодателя» предполагает вложения, оплату «обучения» или использование личных карт — это почти наверняка обман. Эксперт добавила, что целью мошенников являются не только деньги, но и персональные данные россиян. Предоставлять копии своих документов, сведения о составе семьи, имущественном положении по запросу на первичном анкетировании соискателя на должность — опрометчивое решение, подчеркнула Дайнеко.

Она перечислила другие способы обмана россиян на тему работы. Один из популярных сценариев — «работа» на известных маркетплейсах. Соискателю предлагают ставить лайки или комментировать товары, а затем — «купить» товар якобы для продвижения с гарантией возврата денег. В первые дни выплаты действительно поступают, но как только дело доходит до крупной покупки, «работодатель» исчезает. Аналогично действуют фейковые «туроператоры» и «сервисы бронирования», предлагающие установить вредоносное приложение «для работы». Еще один вид обмана — фальшивые кадровые агентства. Кандидату устраивают полноценное собеседование и выдают «оффер» с ДМС и корпоративными бонусами, но с условием платного переобучения. На деле — никакой работы нет.

Некоторые мошенники выманивают полноценные результаты труда под видом тестовых заданий, а другие требуют уплатить НДФЛ заранее — «для идентификации».

Ранее стала известна новая схема обмана россиян мошенниками.