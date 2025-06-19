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Россиянам рассказали, как взламывают личные кабинеты на «Госуслугах»

Финансист Дайнеко: кабинеты на «Госуслугах» взламывают через внешне похожие сайты
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KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники создают поддельные сайты, дизайн, логотип и цветовая гамма которых визуально похожи на портал Госуслуг, чтобы получить данные жертвы и взломать ее личный кабинет. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Ссылки на поддельный сайт обычно присылаются в виде электронных писем или в смс-сообщениях под видом уведомлений якобы от администрации портала, специалистов государственных ведомств, сотовых операторов. В тексте сообщения просят подтвердить свои данные, предотвратить несанкционированный доступ, пролонгировать сим-карту, оплатить налоги или штраф, оформить полагающуюся льготу. Ссылки, прикрепленные к таким сообщениям, ведут на фишинговый сайт, на котором жертва, видя знакомый логотип Госуслуг, вводит свои логин и пароль для входа в личный кабинет», — пояснила Дайнеко.

По ее словам, также аферисты крадут данные жертв с помощью вредоносного программного обеспечения, социальной инженерии (психологического обмана по телефону. — «Газета.Ru»), фейковых приложений.

Дайнеко подчеркнула, что после получения доступа к порталу Госуслуги мошенники оперативно меняют пароль для входа и номер телефона. Чтобы жертва не могла быстро получить доступ к своей учетной записи, аферисты добавляют свой контрольный вопрос для восстановления доступа к личному кабинету.

Эксперт призвала россиян не паниковать и не следовать инструкциям злоумышленника (кем бы он ни представлялся) в случае потери доступа к личному кабинету.

Дайнеко посоветовала самостоятельно связаться с техподдержкой Госуслуг и сообщить о случившемся, восстановить доступ к учетной записи самостоятельно или через личное обращение в центры оказания госуслуг (МФЦ, банк). Эксперт также рекомендовала проверить учетные данные (номер телефона и другие контактные данные), список устройств, с которых осуществлен вход в личный кабинет (выйти со всех посторонних устройств), проверить, где использовался вход с использованием аккаунта (помощь с проверкой также могут оказать в МФЦ) и, наконец, обратиться в полицию.

По данным МВД и банковских экспертов, в 2024 году в России было зарегистрировано 104 653 случая неправомерного доступа к системам, что в три раза больше, чем в 2023-м. Из этих случаев около 90 % связаны с взломами аккаунтов Госуслуг. При этом было раскрыто лишь около 2167 преступлений.

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