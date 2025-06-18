Депутат оценил, работают ли меры властей против телефонных мошенников

Во втором полугодии 2025 года количество атак финансовых мошенников на россиян сократится на 30% по сравнению с первым из-за мер властей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. Он оценил, как меры работают сейчас.

«С начала июня 2025 года российские операторы связи маркируют подозрительные номера. Звонки от мошенников помечаются как «спам» или «опасные».

Согласно статистике, за первые десять дней система выявила 1,2 млн подозрительных вызовов. Количество успешных афер сократилось на 18% (данные ЦБ). Средний ущерб от телефонного мошенничества — 25 тыс. рублей на каждый случай. Злоумышленники активно меняют тактику. Использование новых SIM-карт увеличилось на 37%. Подмена номеров остается основной схемой обмана», — отметил Никитин.

По его словам, новые правила защищают финансовые интересы граждан, и борьба с телефонными аферами выходит на системный уровень. При этом депутат призвал не ждать перехода мошенников в оффлайн-форматы — такие преступления связаны с серьезными рисками и затратами для самих злоумышленников. Новые правила сделают цифровое пространство безопаснее для большинства россиян, заключил Никитин.

В России с 1 июня 2025 года вступил в силу закон о маркировке телефонных звонков. Все вызовы от компаний и ИП теперь обязаны отображать название организации — это поможет отличить реальные звонки от мошеннических. Также создается государственная база номеров и голосов злоумышленников, с которыми операторы будут сверяться в реальном времени. С 1 сентября граждане смогут запретить оформление SIM-карт на свое имя через Госуслуги. Закон направлен на снижение числа мошеннических звонков и повышение безопасности.

По данным ЦБ, в январе-марте 2025 года в России было зафиксировано почти 297 тыс. случаев несанкционированного списания денег со счетов россиян, ущерб составил 6,8 млрд рублей.

Ранее депутат предупредил, что россиян могут обмануть при оформлении виз.