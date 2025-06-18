Сбербанк начал тестировать новую версию GigaChat с функцией Reasoning

Сбербанк начал тестирование бета-версии обновленного GigaChat, оснащенного функцией ризонинга (Reasoning Large Language Model). Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью агентству Рейтер.

«В ближайшее время мы выпустим новую модель — наш GigaChat будет уже с функцией ризонинга, то есть с рассуждениями и с научными функциями», — сказал он.

По его словам, бета-версия демонстрирует хорошие результаты в написании научных исследований на различные темы.

Ведяхин уточнил, что такие модели предназначены для решения более сложных задач, чем предыдущие версии, и применяются в таких областях, как наука, кодирование и математика. Отмечается, что лидер рынка OpenAI запустил аналогичную LLM с функцией ризонинга в сентябре прошлого года.

Первый зампред правления Сбера указал, что Россия пока отстает от США и Китая в развитии технологий примерно на шесть-девять месяцев. При этом, он подчеркнул, что локализация, стабильная производительность и использование отечественных облачных серверов делают GigaChat предпочтительной моделью для российских корпоративных клиентов.

Ведяхин добавил, что на данный момент около 15 тыс. промышленных компаний уже используют GigaChat в своей работе.