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Альфа-Банк стал партнером программы поддержки МСП в сфере городской экономики

Альфа-Банк стал участником новой программы поддержки малого и среднего бизнеса
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Альфа-Банк

Альфа-Банк вошел в число первых банков-партнеров программы поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в сфере городской экономики, реализуемой Корпорацией МСП и ВЭБ.РФ. Об этом сообщается на сайте банка.

Программа предоставляет банкам возможность применять понижающий коэффициент при расчете нормативов достаточности капитала и повышенный предельный уровень выплат для МСП.

О запуске совместных «зонтичных» поручительств Корпорация МСП и ВЭБ.РФ объявили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как уточнили в Альфе, механизм повысит доступность кредитования для малого и среднего бизнеса. При этом синергия капиталов двух институтов развития позволит привлечь на 1 рубль господдержки дополнительно 4 рубля кредитных средств.

«Альфа-Банк является лучшим частным банком по объему выданных кредитов и величине портфеля МСП. Мы активно участвуем в государственных программах, расширяем пакет дополнительных сервисов для МСП и уже несколько лет являемся лидерами в сфере зонтичного поручительства», – рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

По его мнению, участие в программе поддержки городской экономики станет еще одной возможностью для банка помочь малому бизнесу развиваться и масштабироваться.

Отмечается, что «зонтичный» механизм предполагает выделение банкам лимитов поручительств, покрывающих до 50% от суммы банковского кредита. Максимальная сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Такой подход снижает резервы банков, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса, отметили в Альфе.

Программа направлена на поддержку предпринимателей, реализующих проекты в сфере спорта, киноиндустрии, здравоохранения, образования, туризма, социальных услуг и других областях городской экономики.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что с момента запуска в 2021 году механизм позволил предпринимателям привлечь более 1 трлн рублей.

«Синергия капиталов Корпорации МСП и ВЭБ.РФ увеличит объем доступного для предпринимателей заемного финансирования и обеспечит адресную поддержку малого и среднего бизнеса в сфере городской экономики. За счет объединения ресурсов двух институтов развития МСП до конца 2025 года смогут привлечь до 100 млрд рублей», — сказал он.

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ПМЭФ – 2025
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