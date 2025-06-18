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Сбер запустил Giga-ассистента для клиентов малого бизнеса

Новый AI-помощник Сбера автоматизирует рутинные задачи предпринимателей
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Shutterstock

Сбер представил Giga-ассистента, созданного на базе нейросетевой модели GigaChat. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечается, что он предназначен для клиентов малого бизнеса, и первые 200 тыс. пользователей интернет-банка СберБизнес уже могут протестировать его возможности бесплатно.

«Мы сделали Giga-ассистента простым, удобным и бесплатным, чтобы даже те, кто далек от искусственного интеллекта, могли интуитивно использовать его с первого дня. 200 тысяч наших клиентов уже тестируют его, и мы видим, как он меняет их бизнес. Наша цель — показать, как технологии работают на результат и становятся мощным драйвером роста», — сказал Попов.

По словам зампреда правления Сбера, новая версия Giga-ассистента выводит продукт на качественно иной уровень.

«От анализа показателей мы переходим к совместному действию: ассистент становится партнером, который берет на себя часть рутинных задач предпринимателя — например, автоматически создает интернет-магазин прямо в ходе совместного диалога с владельцем или менеджером», — добавил он.

В банке уточнили, что Giga-ассистент — это личный AI-помощник предпринимателя, способный решать повседневные задачи и помогать в стратегическом развитии бизнеса. Он анализирует отчетность, выделяет ключевые показатели, отслеживает тренды и формирует выводы, на основе которых предлагает персонализированные рекомендации.

Также ассистент может составить план маркетинговой кампании, разработать стратегию продвижения, подготовить описание товара или официальное письмо, а также проверить документы и поддержать в вопросах налогообложения и HR.

Как подчеркнули в Сбере, благодаря широкой области экспертизы, Giga-ассистент помогает принимать более осознанные решения, экономит время и снижает операционную нагрузку.

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