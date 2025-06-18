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Альфа-Банк открыл свое деловое пространство на ПМЭФ

Альфа-Банк представил на ПМЭФ свой стенд-вихрь из 18 000 бестселлеров
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Альфа-Банк

Альфа-Банк открыл на ПМЭФ свой стенд, представляющий из себя двухуровневое деловое пространство о прорывных технологиях и глобальном сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Центральным элементом стенда стал вихрь из 18 тыс. мировых бестселлеров.

В церемонии открытия приняли участие глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и культовый футуролог, автор бестселлера «ИИ-2041» Чэнь Цюфань.

Как отметил Верхошинский, стенд символизирует движение людей и мощь, порождающую технологии будущего.

«Но технологии — это не только эффективность и скорость. Это, прежде всего, инструмент для построения связей между людьми, бизнесами и целыми странами», — сказал он.

Верхошинский подчеркнул, что стенд Альфа-Банка – это открытая площадка для диалога с представителями других регионов и государств.

Концепция нового делового пространства Альфа-Банка основана на трудах ведущих футурологов, включая «ИИ-2041» Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфаня, «Венчурное мышление» Ильи Стребулаева и Алекса Данга, а также «Экспоненту» Азима Ажара.

В дни форума всех гостей стенда ждут автограф-сессии с культовым футурологом Чэнь Цюфанем.

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ПМЭФ – 2025
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