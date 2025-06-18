«МегаФон» и республика Тыва договорились о цифровизации региона

«МегаФон» и республика Тыва заключили соглашение, в рамках которого мобильный оператор будет расширять инфраструктуру связи на территории региона, развивать туризм, повышать безопасность в городской среде, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Документ подписали в рамках ПМЭФ директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и глава региона Владислав Ховалыг.

В ближайшие 3 года при поддержке правительства Тувы связь и интернет «МегаФона» впервые появятся в малых труднодоступных населенных пунктах региона. Также мобильный оператор проложит новые волоконно-оптические линии связи и развернет дополнительные слои LTE.

По словам генерального директора «МегаФона» Хачатура Помбухчана, Тыва является регионом с уникальной национальной культурой и интересной историей, привлекающей туристов.

«Наша задача сделать пребывание путешественников в любой точке республики комфортным и безопасным, а возможности big data помогут региональным властям эффективно развивать туризм и укреплять экономику», — сказал он.

Как отметил глава Тывы Владислав Ховалыг, технологическая трансформация региона позволит улучшить качество жизни граждан.

«В первую очередь соглашение направлено на совместное развитие информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизацию региона. Правительство, в свою очередь, будет оказывать консультационную поддержку и содействовать в реализации пилотных проектов», — сказал он.