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Дмитриев предрек увеличение объема инвестиций в Россию из Азии

Дмитриев: объем инвестиций в РФ из Азии может кратно вырасти в 2026 году
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Объем инвестиций в Россию из стран Азии может кратно вырасти уже в 2026 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает телеканал НТВ.

В своей речи он допустил возможность скорого возвращения соотношения российских и зарубежных инвестиций к досанкционному уровню.

«Исторически мы привлекали на каждый вложенный рубль около 7 рублей от наших партнеров. Сейчас этот показатель снизился, потому что санкционное давление дает о себе знать», — добавил Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что на многих российских партнеров давят, чтобы они меньше инвестировали в Россию, однако показатели постепенно восстанавливаются.

До этого главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ Андрей Клепач назвал основные риски для мирового развития.

По его словам, в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран, торговые войны и нарастание протекционизма, замедление масштаба торговли, торможение роста качества жизни населения, замедление перехода к зеленой экономике, загрязнение воды и воздуха, а также уничтожение биоразнообразия.

Ранее Дмитриев оценил зависимость России от американских технологий.

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