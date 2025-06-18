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Сбер разместил 500 млн рублей во внебиржевых облигациях с привязкой к биткоину

Сбер провел внебиржевой выпуск облигаций с привязкой к биткоину
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Depositphotos

Сбер разместил 500 млн рублей во внебиржевых облигациях с привязкой к биткоину, заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что размещение позволяет инвестору купить эту бумагу, а банк будет нести полную ответственность за ее обороты.

«Инвестор фактически не будет прикасаться ни к какой криптовалютной инфраструктуре и в полностью легальном правовом поле получать такой инструмент для управления своим капиталом», — сказал Попов.

По его словам, теперь можно сказать, что криптоинструменты стали таким же инвестиционным инструментом, как золото, серебро и другие.

Попов подчеркнул, что это событие стало шагом вперед для российского фондового рынка.

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ПМЭФ – 2025
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