Сбер разместил 500 млн рублей во внебиржевых облигациях с привязкой к биткоину, заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что размещение позволяет инвестору купить эту бумагу, а банк будет нести полную ответственность за ее обороты.

«Инвестор фактически не будет прикасаться ни к какой криптовалютной инфраструктуре и в полностью легальном правовом поле получать такой инструмент для управления своим капиталом», — сказал Попов.

По его словам, теперь можно сказать, что криптоинструменты стали таким же инвестиционным инструментом, как золото, серебро и другие.

Попов подчеркнул, что это событие стало шагом вперед для российского фондового рынка.