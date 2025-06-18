Wildberries & Russ запустил программу поддержки предпринимателей в Ленинградской области

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила комплексную программу поддержки предпринимателей в Ленинградской области. Соглашение о реализации проекта «Платформа роста» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба компании РВБ.

Соглашение подписали основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект направлен на повышение предпринимательской активности, рост производства российских товаров и создание условий для развития бизнеса в регионах страны.

«Наш регион предоставляет предпринимателям комплексную поддержку на старте и регулярную грантовую помощь. Подключение же к федеральной платформе Wildberries & Russ — это следующий шаг», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Порядка 30 производителей из региона присоединятся к программе и получат инструменты поддержки и продвижения от объединенной компании. По словам Ким, в 2024 году количество продавцов из Ленинградской области на Wildberries выросло на 15%, а продажи увеличились на 44%.

«Уверена, что проект «Платформа роста» увеличит темпы развития производителей и поможет найти национальных чемпионов», — сказала она.

Также Корпорация МСП и объединенная компания Wildberries & Russ договорились о проведении онлайн-отбора предпринимателей для участия в проекте «Платформа роста» через цифровую платформу МСП.РФ.

Документ подписали основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким, а также генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Ранее участие в программе поддержки предпринимателей от РВБ было доступно только через региональные представительства центров «Мой бизнес» или победу в конкурсе «Знай наших». Теперь онлайн-отбор позволит предпринимателям из любого субъекта РФ проходить верификацию и присоединяться к программе дистанционно.

В рамках сотрудничества стороны также обсуждают возможность предоставления участникам проекта дополнительных финансовых мер поддержки.

«Проект «Платформа роста» уже зарекомендовал себя как успешный. Благодаря онлайн-отбору на платформе еще больше талантливых производителей смогут

присоединиться к программе и получат шанс вывести свой бизнес на новый уровень», — отметила Ким.