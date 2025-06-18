Предприниматели Дальнего Востока присоединились к «Платформе роста»

Предприниматели особых экономических зон Дальнего Востока и Еврейской автономной области присоединились к комплексной программе поддержки «Платформа роста». Соответствующие соглашения были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщает пресс-служба компании объединенной компании Wildberries & Russ.

Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила, что число предпринимателей, занятых в электронной коммерции, продолжает расти. Так, в 2024 году количество селлеров из региона на Wildberries увеличилось на 20%, а продажи выросли на 65%.

«Наша цель — создать максимально комфортные и благоприятные условия для ведения бизнеса в ЕАО и повысить качество жизни людей», — добавила она.

Основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким подчеркнула, что «Платформа роста» поможет производителям региона развиваться и реализовывать свои товары по всей России и за рубежом.

Также при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики была запущена акселерационная программа для дальневосточных брендов.

«Уверена, что «Платформа роста» даст хороший толчок к развитию как каждого продавца, так и Дальнего Востока в целом. Благодаря нашей программе у перспективных брендов даже в самых отдаленных регионах страны появилась возможность повысить узнаваемость среди потребителей и быстрыми темпами нарастить объемы продаж», — отметила Ким.

Число предпринимателей из дальневосточных регионов, развивающихся в электронной коммерции, продолжает расти. На маркетплейсе Wildberries только за прошлый год количество селлеров из Дальнего Востока увеличилось на 18%, а продажи выросли на 57%.

Напомним, проект «Платформа роста» был запущен в декабре 2024 года совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сегодня к нему присоединились более 300 брендов из 15 регионов России и 100 предпринимателей из Узбекистана. Участники получают доступ к знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам и аналитическим инструментам для продвижения товаров.