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На Т-Дворе отметили рост доступности программы долгосрочных сбережений для граждан

Т-Банк представил сервис прогноза дохода по программе долгосрочных сбережений
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Т-Банк

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) создана на принципах прозрачности и безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев в ходе деловой дискуссии, прошедшей на фестивале Т-Двор. Участники обсудили, как сделать ПДС более доходными и конкурентоспособными по сравнению с банковскими инвестиционными продуктами.

Как подчеркнул Журавлев, важно упростить доступ к существующим инструментам и сделать их понятными для широкого круга граждан.

«Особое внимание уделяем работающим специалистам, молодежи, людям, кто заинтересован в создании пассивного дохода. Мы, законодатели, возьмем на вооружение идеи того, как сделать механизмы пенсионных накоплений более востребованными, привлекательными и выгодными для граждан», — сказал он.

В рамках дискуссии Т-Банк представил новый сервис, который отображает прогнозный доход по программе ПДС прямо в мобильном приложении. Как сообщил глава Т-Банка и Т-Инвестиций Дмитрий Панченко, функция станет доступна клиентам НПФ «Т-Пенсия».

«Недавно НПФ «Т-Пенсия» запустил программу долгосрочных сбережений. Это современный и прозрачный инструмент. Счет долгосрочных сбережений встроен в мобильное приложение Т-Банка, где клиенту удобно управлять всеми своими накоплениями. Вскоре мы запустим онлайн-отображение прогнозного инвестдохода по программе долгосрочных сбережений», — сказал он.

По его словам, клиент сможет видеть, куда инвестируется капитал, и отслеживать доходность в режиме реального времени.

«Чтобы понять это, не нужно ждать окончания года, не нужно выискивать отчеты на сайте фонда и запоминать пароль от личного кабинета. Вся информация перед глазами в приложении Т-Банка, где есть круглосуточная поддержка. Мы создаем новый бенчмарк прозрачности и удобства долгосрочных сбережений», — отметил Панченко.

Участники дискуссии также обсудили пути повышения доходности портфелей МПФ и способы сделать продукты НПС более интересными для клиентов. Основатель InvestFuture Кира Юхтенко отметила важность выстраивания доверия граждан к долгосрочным сбережениям. По ее словам, населению необходимо объяснять базовые принципы инвестиций, а тем, кто уже знаком с этим направлением, нужно более точечно отвечать на возникающие вопросы.

Отмечается, что законодатели учтут предложения участников рынка для совершенствования программ долгосрочных накоплений.

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