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СберБизнес запустит сервис автопополнения для налоговых выплат и зарплат

На ПМЭФ-2025 Сбер представил сервис автонакоплений для юрлиц
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leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

В интернет-банке СберБизнес появится сервис «Копилка», помогающий предпринимателям копить средства на регулярные платежи. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Сервис позволит автоматически отчислять на отдельный депозитный счет фиксированный процент со всех поступлений, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, «Копилка» создана по просьбам клиентов, и поможет бизнесу накопить на выплату зарплаты, уплату налогов, закупку сырья и другие цели.

«Главным отличием нашей «Копилки» будут рекомендации на базе искусственного интеллекта. Сервис подскажет, как лучше управлять финансами и даст прогноз предстоящих расходов», – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Оптимальный процент пользователь будет устанавливать самостоятельно, исходя из целей бизнеса и планируемых расходов. Сервис уже в ближайшее время станет доступен 3 млн пользователям интернет-банка СберБизнес.

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ПМЭФ – 2025
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