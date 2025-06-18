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В Пермском крае открыли первый электронный избирательный счет

Сбер и ЦИК запустили пилотный проект по цифровизации избирательных кампаний
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Первый электронный избирательный счет для финансирования избирательной кампании кандидата на должность губернатора Пермского края открыт в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Об этом сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме.

Пилотный проект Сбера и Центральной избирательной комиссии РФ стартовал в девяти регионах России: Карачаево-Черкесии, Татарстане, Красноярском и Пермском краях, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Рязанской и Ростовской областях. Полноценный запуск технологии запланирован на 1 января 2026 года.

По данным Сбера, переход в цифровой формат ускорит открытие избирательного счета на 94%, а получение выписок, справок и копий документов — на 93%. Нововведение также снизит расходы на логистику, создание и хранение документов.

«Законодательно на Сбер в нашей стране возложена миссия по открытию специальных избирательных счетов кандидатов. Раньше для этого кандидату нужно было сначала получить разрешение ЦИКа, затем идти в конкретное подразделение нашего банка, которое указывалось избирательной комиссией при выдаче разрешения на открытие счета», — сказал Ведяхин.

По его словам, теперь после получения разрешения от комиссии все операции можно выполнить в СберБанк Онлайн за несколько кликов.

«Быстро, удобно, безопасно и экологично. Сейчас мы тестируем технологию, чтобы вывести ее в промышленную эксплуатацию», — добавил он

Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул, что изменения в избирательное законодательство, включая расширение возможностей для работы со специальными избирательными счетами, были внесены в преддверии текущего избирательного цикла.

«Первые успешные факты дистанционного открытия счетов говорят об интересе кандидатов к прогрессивному алгоритму действий и дают основания полагать, что совместные усилия профессионального сообщества в итоге будут признаны своевременными, а их результат окажется востребованным», — сказал он.

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