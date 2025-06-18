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МТС запустила онлайн-продажи гибридных автомобилей

Жители более чем 30 регионов России смогут покупать авто в интернет-магазине МТС
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Пресс-служба МТС

МТС и дистрибьютор автомобилей «МБ Рус» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ, в рамках которого стороны будут развивать продажи автомобилей в розничных каналах МТС, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря этому жители более чем 30 регионов России смогут приобретать автомобили в интернет-магазине МТС.

Во флагманских салонах Москвы, Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Казани и Красногорска появятся модели AITO Series M5 и M7. Также в Санкт-Петербурге, где уже стартовали первые продажи, расширится количество точек.

В рамках проекта клиенты смогут в салонах МТС ознакомиться с автомобилями, получить консультацию, записаться на тест-драйв и совершить покупку.

Как отметила генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова, пилотный проект в Санкт-Петербурге показал высокий интерес клиентов к этому формату.

«За два месяца было продано пять автомобилей, а клиентский трафик в салоне увеличился почти на треть. В дальнейшем мы рассматриваем возможность расширить количество торговых точек с автомобилями в других регионах страны», — сказала она.

По словам генерального директора «МБ Рус» и ГК «Автодом» Андрея Ольховского, проект доказывает успех синергии автомобильного ритейла и сферы телекоммуникаций.

«Я уверен, расширение данного проекта не только позволит нам увеличить продажи наших автомобилей, но и повысит трафик в салонах компании МТС за счет высокого интереса аудитории к продукту AITO Series», — сказал он.

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ПМЭФ – 2025
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