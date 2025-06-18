На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители приграничных территорий и участники спецоперации могут получить поддержку Сбербанка

Сбер создал меры поддержки для бойцов СВО и жителей приграничных регионов
close
Пресс-служба Сбера

Сбер поддерживает заемщиков в сложной жизненной и финансовой ситуации, для ветеранов СВО и жителей приграничных территорий разработан отдельный комплекс мер. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Самыми востребованными вариантами поддержки, по информации Сбера, являются кредитные каникулы по закону, а также реструктуризация по программе банка. Она может осуществляться как по заявлению клиента, так и без него. Кроме того, банк предлагает воспользоваться превентивной реструктуризацией, не требующей дополнительного документального подтверждения наличия тяжелой жизненной ситуации.

«В Сбербанке действует постоянная программа поддержки заемщиков, проживающих в приграничных территориях или эвакуированных с них. С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий на этих территориях», – сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В 2024 году заемщикам Cбера, пострадавшим в результате событий в Курской и Белгородской областях, без обращения в банк предоставлялась отсрочка по платежам без заявлений и документов, а также без начисления процентов за период отсрочки, добавил Александр Ведяхин. Инициатива, по его словам, продолжает действовать.

Топ-менеджер Сбера уточнил, что в банке также есть кредитные каникулы для военнослужащих. Они могут быть предоставлены участникам СВО и членам их семей. В случае гибели участника СВО или присвоения инвалидности 1 группы банк прощает задолженность по кредитным обязательствам военнослужащего и членов его семьи.

Также Александр Ведяхин напомнил, что с 2022 года Сбер предлагает рынку инструмент комплексного урегулирования задолженности. Программа направлена на помощь людям с действующими кредитами в разных банках, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Получить поддержку они могут по всем видам займов – без ограничений по сумме и регионам выдачи.

Сегодня сделки по программе Сбер реализует с участием 19 партнеров, среди которых девять банков, шесть МФО и четыре коллекторских агентства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами