Жители приграничных территорий и участники спецоперации могут получить поддержку Сбербанка

Сбер поддерживает заемщиков в сложной жизненной и финансовой ситуации, для ветеранов СВО и жителей приграничных территорий разработан отдельный комплекс мер. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Самыми востребованными вариантами поддержки, по информации Сбера, являются кредитные каникулы по закону, а также реструктуризация по программе банка. Она может осуществляться как по заявлению клиента, так и без него. Кроме того, банк предлагает воспользоваться превентивной реструктуризацией, не требующей дополнительного документального подтверждения наличия тяжелой жизненной ситуации.

«В Сбербанке действует постоянная программа поддержки заемщиков, проживающих в приграничных территориях или эвакуированных с них. С начала СВО банк полностью списывает кредиты в случае гибели заемщиков от военных и террористических действий на этих территориях», – сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

В 2024 году заемщикам Cбера, пострадавшим в результате событий в Курской и Белгородской областях, без обращения в банк предоставлялась отсрочка по платежам без заявлений и документов, а также без начисления процентов за период отсрочки, добавил Александр Ведяхин. Инициатива, по его словам, продолжает действовать.

Топ-менеджер Сбера уточнил, что в банке также есть кредитные каникулы для военнослужащих. Они могут быть предоставлены участникам СВО и членам их семей. В случае гибели участника СВО или присвоения инвалидности 1 группы банк прощает задолженность по кредитным обязательствам военнослужащего и членов его семьи.

Также Александр Ведяхин напомнил, что с 2022 года Сбер предлагает рынку инструмент комплексного урегулирования задолженности. Программа направлена на помощь людям с действующими кредитами в разных банках, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Получить поддержку они могут по всем видам займов – без ограничений по сумме и регионам выдачи.

Сегодня сделки по программе Сбер реализует с участием 19 партнеров, среди которых девять банков, шесть МФО и четыре коллекторских агентства.