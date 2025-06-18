В Сбере заявили о большом потенциале роста АПК в ближайшие годы

Агропромышленный комплекс (АПК) в наименьшей степени подвержен санкционному давлению, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что Сбер активно работает по кредитованию проектов в сельском хозяйстве.

«Мы зафиксировали ухудшение метрик кредитного портфеля по отраслям сельское хозяйство и пищевая промышленность до средних значений. При этом стресс-тесты демонстрируют устойчивость отрасли», — сказал он.

Ведяхин добавил, что АПК обладает большим потенциалом для роста в ближайшие годы.

«Для его реализации необходимо обеспечить доходность в растениеводстве, которая является основой для животноводства и пищевой промышленности. Главным драйвером роста останется экспорт», — отметил он.