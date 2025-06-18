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Российские пенсионеры в Абхазии и Южной Осетии будут получать выплаты только на карты ПСБ

Для граждан РФ в Абхазии и Южной Осетии изменится порядок получения пенсионных выплат
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, изменится порядок получения пенсионных и социальных выплат. С августа начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев, пенсионные карты ПСБ получили более 19 тыс. проживающих в Абхазии россиян, а также более 1,6 тыс. – в Южной Осетии.

«Мы уже обеспечили картами подавляющее большинство получателей социальных выплат из числа наших соотечественников в этих республиках. В связи с переходом на единый порядок начислений карта ПСБ становится необходимым инструментом для получения пенсий и пособий», — сказал он.

Дорофеев добавил, что ПСБ обеспечит все необходимое сопровождение для граждан.

Оформление выплат можно осуществить по предварительной записи по бесплатной телефонной линии. Для маломобильных граждан организована работа специальных выездных групп.

Держатели карт ПСБ, оформленных в Абхазии и Южной Осетии, могут пользоваться всем функционалом аналогичных карт, выпускаемых на территории России, включая переводы, покупки в магазинах и другие.

В любых банкоматах Абхазии, Южной Осетии и России с карт, на которые поступают зачисления от Социального фонда России (СФР), можно без комиссии снимать наличные на сумму до 30 тыс. рублей. В банкоматах ПСБ и банков-партнеров снятие наличных остается бесплатным.

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