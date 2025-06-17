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ВТБ откроет около 400 новых офисов в регионах России в 2025 году

Совокупный охват сети ВТБ превысил 77 млн человек
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Пресс-служба ВТБ

В 2025 году ВТБ откроет около 400 новых офисов в регионах России с учетом интеграции РНКБ и «Почта Банка», сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в преддверии ПМЭФ.

Он отметил, что сеть ВТБ насчитывает 1638 отделений и охватывает все 89 регионов России, а совокупный охват сети превышает 77 млн человек.

В банке подчеркнули, что пространство офисов ВТБ спроектировано так, чтобы обеспечить персональное внимание клиенту и наиболее комфортный опыт на всех стадиях обслуживания. До конца года более 36% отделений (свыше 700 офисов) будут работать в обновленном формате.

Всего в рамках интеграции до октября 2025 года к ВТБ перейдут 176 офисов РНКБ. Также с октября начнется ребрендинг более 190 клиентских центров «Почта Банка», а 68 из них поменяют вывески в этом году. В ВТБ планируют завершить интеграцию «Почта Банка» в мае 2026 года.

По словам Еременко, расширение сети отделений ВТБ направлено на максимальную доступность банковских услуг для жителей всех регионов России.

«Благодаря интеграции с РНКБ и Почта Банком, а также развитию собственной инфраструктуры, мы обеспечиваем клиентам единые стандарты сервиса и доступ к современным финансовым решениям», — сказал он.

Еременко подчеркнул, что уникальность модели ВТБ состоит в том, что клиентам банка доступны не только офисы, но и курьерская доставка, онлайн-банк и отделения «Почты России» в шаговой доступности.

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ПМЭФ – 2025
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