Сбер сохранил прогноз по росту корпоративного кредитования на уровне 9-11%

Сбербанк сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-11%, заявил в интервью «Интерфаксу» заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы сохраняем ожидания по росту портфеля на уровне 9-11%. По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше», — сказал он.

Попов отметил, что без учета валютной переоценки портфель вырос на 0,9%, а с начала года без учета валютной переоценки рост составил 1,5%.

Основным драйвером роста Попов назвал сектор жилой недвижимости.

Он добавил, что основной задачей Сбера является поддержание устойчивости клиентов.

Также в интервью Попов заявил, что сектор нефтедобычи, несмотря на снижение мировых цен и некоторые конъюнктурные изменения, остается фундаментально устойчивым.

«Этому способствует конкурентное положение российских производителей. Себестоимость добычи большей части российской нефти с учетом разработки находится на уровне $20 за баррель, а в США — $40 и выше», — сказал он.