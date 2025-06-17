Hochland может выкупить бренд «Сиртаки»

Российская структура производителя сыра Hochland из Германии может приобрести у «Нева Милк» бренд рассольного сыра «Сиртаки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сумма сделки может составить 350–400 млн рублей. Такую оценку привел инвестиционный банкир Илья Шумов. При этом в настоящее время ООО «Хохланд Руссланд» производит сыр «Фетакса», конкурирующий в российской рознице с «Сиртаки».

По словам экспертов, предстоящая сделка, реализация которой потребует согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), «может рассматриваться с точки зрения снижения давления на материнскую компанию при сохранении позиций на российском рынке».

В конце мая сообщалось, что в брянских магазинах сети «Маяк» обнаружили, что сыр «Стародубский» содержит антигельминтное средство, предназначенное для лечения глистов у крупного рогатого скота. Лабораторные исследования показали, что в мягком сыре присутствует клозантел в количестве 2,7 микрограмма на килограмм.

Ранее микробиолог назвал самый нежирный сыр.