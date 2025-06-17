Стало известно, как война Израиля с Ираном повлияет на курс рубля

Экономист Зельцер: курс доллара к концу лета будет 90 руб. из-за Израиля с Ираном

Курс доллара к концу лета составит 90 рублей, евро — 100 рублей, юаня — 12 рублей на фоне войны Израиля с Ираном, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Продолжительная конфронтация на Ближнем Востоке, например, до полугода, повысит стоимость барреля Brent за счет переориентации потоков и удорожания логистики. Brent далеко за $80 уже никого не удивит. Тогда приток экспортной выручки в страну останется повышенным, предложение на рынке — расширенным, а это сдержит процесс восстановления курсов иностранных валют. Пока прогноз курсов на лето прежний. Доллар будет стоить 85–90 рублей, евро — 95–100 рублей, юаня — 11,5–12 рублей. Верхние границы прогнозных диапазонов будут ближе к концу летнего сезона», — отметил Зельцер.

16 июня доллар стоил более 78 рублей, евро — 91 рубль, юань — 10,8 рубля. С начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю примерно на 23%, европейская — на 15%, китайская — на 20%.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.