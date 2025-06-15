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Турция увеличит стоимость прохода судов через проливы

Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы
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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Турция с 1 июля увеличит стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу, передает РИА Новости.

Со следующего месяца стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через Босфор и Дарданеллы без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% и составит $5,83.

Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет. В 2022 году Турция начала пересматривать ее, а в июле 2023 года увеличила на 8% — до $4,42.

Конвенция Монтрё закрепила суверенитет Турции над проливами, передав ей функции по контролю за проходами судов через Босфор и Дарданеллы.

Документ сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу.

Ранее в проливе Босфор столкнулись два сухогруза.

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