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Трамп заработал $57 млн на криптовалюте и сувенирах со своим именем

Трамп зарабатывает миллионы долларов с продажи гитар и Библии со своим именем
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп получает многомиллионные доходы от объектов роскоши и бизнес-предприятий, а также от продажи гитар и изданий Библии со своим именем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на 234-страничную финансовую декларацию американского лидера, опубликованную 13 июня.

В документе отмечается, что в прошлом году хозяин Белого дома заработал более $57 млн благодаря криптопроекту World Liberty Financial. По данным агентства, руководящие позиции в соответствующей организации занимают сыновья политика — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Данный проект является одним из самых крупных источников дохода американского лидера из указанных в декларации.

Кроме того, Трамп получил $3 млн от продажи книги Save America («Спасти Америку»). Еще $2,8 млн он заработал с продажи часов, $2,5 млн — с продажи парфюмерии и кроссовок, $1,3 млн — с продажи изданий Библии, $1,05 млн — с продажи гитар. При этом все эти вещи представляют собой сувенирную продукцию, на которой специально указывается имя нынешнего президента США.

Ранее журналисты выяснили, сколько Трамп заработал на своем мемкоине.

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