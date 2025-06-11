Совет директоров «Сегежа групп» назначил нового президента компании

«Сегежа групп» объявила о назначении Кирилла Арсентьева на должность президента компании, сообщает пресс-служба холдинга.

Решение было принято на заседании совета директоров 10 июня. Отмечается, что Александр Крещенко, занимавший пост президента компании с 1 июля 2024 года, остается в совете директоров и займет должность советника нового президента.

В компании уточнили, что Арсентьев займется стратегическим развитие холдинга после успешно проведенной допэмиссии и повышения операционной эффективности.

«Будем фокусироваться на производственных процессах, развитии новых продуктовых направлений и сервисов, что позволит в возможно короткие сроки выйти на операционную прибыль», — заявил новый президент.

Как отметил в холдинге, при участии Крещенко в рамках дополнительной эмиссии акций в капитал компании было привлечено 113 млрд рублей, что позволило сократить долг компании в три раза. Также за время его руководства были запущены новые проекты, включая производство пеллет на базе ЛДК №1 в Лесосибирске. Особое внимание уделялось экологическому развитию, которое стало одним из приоритетных направлений работы компании. Группа компаний «Сегежа» выразила ему благодарность за значительный вклад в развитие бизнеса.

В «Сегежа групп» подчеркнули, что Арсентьев имеет опыт управления предприятиями деревообрабатывающей отрасли. Ранее он работал в Пермском крае на Камском ЦБК (Кама), единственном в России предприятии, выпускающем мелованный картон. Его деятельность способствовала повышению инвестиционной привлекательности производства.