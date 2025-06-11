Курорт «Мрия» представил программу коррекции сна

Курорт «Мрия» на всероссийском форуме «Здравница» в технопарке «Сколково» объявил о запуске инновационного проекта «Территория здорового сна», направленного на коррекцию неорганических нарушений сна, сообщает пресс-служба Сбера.

Оздоровительная программа разработана экспертами Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия». Она помогает справиться со стрессовыми и психоэмоциональными нарушениями сна, а также сбоями циркадианных ритмов. Участники программы получают знания о процессах в организме и учатся использовать их для управления здоровьем и долголетием.

«В 2025 году мы делаем решительный шаг, фокусируясь на оздоровлении как на стратегическом векторе развития «Мрии». Наша цель — не просто отдых гостя, а глубокое преображение: мы помогаем ему изменить жизненный ритм, взять курс на долголетие. Научная база, персонализация, внедрение инноваций и бережное использование природных ресурсов Крыма — эта формула позволяет нам быть флагманом оздоровительного туризма в регионе», — отметил гендиректор курорта Самвел Саруханян.

По его словам, новый проект стал первой специализированной программой коррекции сна в Крыму.

Отмечается, что участники программы проходят консультацию с врачом-куратором, лабораторный чекап и диагностику на современном оборудовании, включая аппарат компьютерной сомнографии Watch PAT. После выявления проблем врач составляет индивидуальную стратегию восстановления сна.

Научный сотрудник Центра научно-исследовательской деятельности курорта «Мрия», врач-невролог и сомнолог Мария Киселева подчеркнула важность сна для здоровья.

«Проект «Территория здорового сна» поможет гостю научиться правильно спать, чтобы восстанавливаться во сне. Это его личная стратегия здорового отдыха, которую он сможет использовать и вне курорта», — добавила она.