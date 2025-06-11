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ФАС одобрила покупку сети гипермаркетов OBI компанией «Гермес»

ФАС разрешила компании «Гермес» купить сеть гипермаркетов OBI
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Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала покупку активов сети строительных гипермаркетов OBI компанией «Гермес». Об этом сообщила пресс-служба ФАС в своем Telegram-канале.

«По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли строительными материалами», — говорится в сообщении.

В результате соглашения «Гермес» получит 65% в уставном капитале трех компаний: »ОБИ Франчайзинговый Центр», «Сделай своими руками Северо-Запад» и «Сделай своими руками».

В ноябре 2023 года немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, владевшая строительными гипермаркетами OBI в России, подала в арбитражный суд Московской области иск с требованием запретить ее бывшей «дочке» ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» использование товарных знаков компании в РФ. Речь в иске идет о двух товарных знаках – obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году.

OBI появилась на российском рынке в 2003 году и открыла 27 гипермаркетов. В марте 2022 года сеть прекратила работу в России.

Ранее ФАС согласовала «Медкапиталу» приобретение 20 медцентров в России.

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