Россиянам рассказали, кто ответит за ущерб, нанесенный ИИ

Ответственность за ущерб от продукции, нанесенный искусственным интеллектом, должны нести производитель, пользователь и страховая компания. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Всю ответственность следует по старинке разделить между производителем, эксплуатантом и страховой компанией, так как современный искусственный интеллект не обладает ни субъектностью, ни сознанием, ни свободой воли, не является юридическим лицом и не может нести юридической ответственности. Свалить вину на искусственный интеллект не получится. Тем не менее ситуация вовсе не является тупиковой. Искусственный интеллект — это прежде всего алгоритмы, воплощенные в программном обеспечении, функционирующем на том или ином оборудовании», — отметил Садыков.

По его словам, международно признанные стандарты разделения ответственности за возможные последствия использования программного обеспечения могут и должны применяться к продукции, выпущенной с помощью ИИ. Автомобиль Tesla в большинстве случаев отлично управляется автопилотом, но водитель обязан держаться за руль, подчеркнул Садыков.

Он заключил, что искусственный интеллект не способен в настоящее время взять на себя юридическую ответственность, но уже предъявляет все возрастающие требования к квалификации пользователей.

Ранее сообщалось, что ChatGPT «сошел с ума» и начал предлагать отказ от медикаментов и отношений.