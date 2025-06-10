В Альфа-Банке рассказали о технологичных трендах ретейла

Цифровизация и инновации стали основными темами сессий Альфа-Банка на форуме «Неделя российского ритейла», который завершился в Москве, сообщается на сайте кредитной организации.

В зале банка ежедневно проводили сессии с лидерами рынка. В течение нескольких дней участники обсуждали ключевые вопросы развития розничной торговли.

В первый день топ-менеджеры X5 Group, «Магнита», «Ленты», DNS и билайна поделились своим видением будущего розницы.

Участники сессии «Win-win: технологии совместного успеха» отметили значительное ускорение процессов благодаря внедрению онлайн-факторинга, который рассматривается как альтернатива кредитам для поставщиков.

Еще одним из обсуждаемых решений стала онлайн-инкассация. На соответствующей сессии рассказали, что доля наличных в ретейле до сих пор превышает 30%. Также топ-менеджеры «Магнита» развеяли миф о ненадежности устройств для онлайн-инкассации, подчеркнув их эффективность.

В свою очередь, на сессии «Новые правила игры» представители Lamoda, «Вкусно — и точка», «Яндекс Маркета» и «Азбуки вкуса» обсудили конкуренцию за внимание потребителей. Среди способов привлечения клиентов был выделен потенциал партнерства с финтех-компаниями.

Отдельная дискуссия была посвящена fashion-рынку. По прогнозу Альфа-Банка, средние темпы роста в этом сегменте составят +4,8% в год до 2030 года. При этом доля онлайн-продаж увеличится с текущих 50% до 75%, что подчеркивает важность цифровизации для крупных игроков.

На форуме также выступили глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, главный экономист Наталия Орлова, старший вице-президент и руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Кутасов и другие.

Участники мероприятия также обсудили перспективы роста розничной торговли, влияние искусственного интеллекта, макроэкономические тренды 2025 года и пути масштабирования инноваций. Все спикеры сошлись во мнении, что развитие технологий становится основным драйвером изменений в отрасли.