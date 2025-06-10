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«Аэрофлот» и академия картинга Miks Karting Academy будут развивать автоспорт среди молодежи

«Аэрофлот» и Miks Karting Academy объявили о сотрудничестве
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Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

«Аэрофлот» заключил соглашение о сотрудничестве с профессиональной детской академией картинга Miks Karting Academy, став официальным спонсором летнего турнира для юных спортсменов . Партнерство направлено на поддержку и популяризацию автоспорта среди молодежи.

Торжественный старт Кубка АЭРОФЛОТ/MIKS ЮНИОР и презентация партнерства состоялись сегодня на территории картинг-центра. В мероприятии приняли участие сотрудники группы «Аэрофлот», представители СМИ и блогеры, которые вместе со своими детьми стали участниками демонстрационных заездов на картодроме, а также посетили интерактивные зоны.

«Сегодня мы открываем это мероприятие с чувством того, что делаем шаг в будущее, поддерживая картинг. Это место, где рождаются не только чемпионы, но и будущие лидеры, новаторы. Нам интересно не только перевозить пассажиров, но и открывать новые таланты», — заявил на церемонии открытия игр летный директор «Аэрофлота» Эдуард Советкин.

«Наша организация предпринимает много усилий для развития картинга. Рассчитываем, что с вашей поддержкой сможем делать более масштабные проекты, необходимые сегодня российскому картингу», — отметил основатель группы компаний Miks Karting Алексей Ермилин.

В рамках соглашения стороны будут совместно организовывать спортивные и образовательные мероприятия, а также развивать инфраструктуру для подготовки нового поколения гонщиков. Сотрудничество подчеркивает приверженность обеих компаний развитию спорта, инноваций и молодежных инициатив.

Miks Karting Academy является одной из ведущих картинговых школ Москвы, предлагающая программы обучения для детей и взрослых под руководством чемпионов российских и международных соревнований.

Картодром MIKS Karting оснащен современной 550-метровой трассой, VR-зоной и площадками для мероприятий, что создает возможности для реализации совместных проектов с «Аэрофлотом». Там отметили, что сотрудничество подчеркивает приверженность обеих компаний развитию спорта, инноваций и молодежных инициатив.

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