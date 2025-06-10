В Сбере появился новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами

В «Сбербанк Онлайн» появилась возможность приобрести паи первого в России открытого паевого фонда с возможностью получения налоговых льгот, сообщает пресс-служба Сбера.

Новый фонд под названием «Левитан» инвестирует в инструменты денежного рынка, государственные облигации и долговые бумаги крупных российских компаний.

В состав фонда входят облигации с фиксированным и переменным процентами.

По словам руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбера Руслана Вестеровского, новый инструмент подойдет не только опытным инвесторам.

«Для тех, кто не готов погружаться в самостоятельное инвестирование на фондовом рынке, новый инструмент даст возможность использовать ресурсы и экспертизу управляющих, а также налоговые ИИС третьего типа без открытия брокерского счета», — сказал он.

Генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский отметил, что за 25 лет существования в России открытые фонды доказали свою эффективность.

«Теперь этот инструмент клиенты ПИФов получили дополнительные преимущества этого замечательного продукта - налоговые льготы самого интересного в этом отношении инструмента – индивидуального инвестиционного счета (ИИС)», — сказал он.

При покупке управляющая компания открывает клиенту счет ИИС третьего типа и зачисляет на него паи. При всех последующих докупках паи фонда будут зачисляться на этот счет.

Минимальный взнос при первичной покупке паев в «Сбербанк Онлайн»– 10 000 рублей, последующие покупки – от 1000 рублей.

Паи фонда можно покупать госслужащим и другим лицам, на которых распространяет действие ФЗ № 79.