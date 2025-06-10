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В Сбере посоветовали россиянам покупать рупии

Александр Ведяхин: Индия – дружественный рынок для России
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Пресс-служба Сбера

Индия является дружественным рынком для России, заявил в интервью RT, первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он добавил, что существенная часть платежей между Россией и Индией происходит через филиал Сбера.

«Я рад, что проблема, которая была с рупией, когда мы говорили, что ее девать некуда, сейчас уже решена: на рупию есть хороший стабильный спрос, хорошо ходят платежи в рупии. Можно открыть депозит в рупиях либо осуществить какие-то другие операции. Мы считаем рупию очень хорошим инструментом и для сбережений в России, и для транзакций», — сказал Ведяхин.

По его словам, полный переход от доллара в расчетах с Индией вполне реален.

«Ну зачем нам, собственно говоря, третья валюта? Особенно из недружественных стран. Рубль и рупия достаточно сильные валюты, чтобы осуществлять взаимную торговлю. У нас уже сейчас более 90% оборота между странами идет в национальных валютах, и наверное, будет 95%», — сказал он.

Ведяхин добавил, что платежи через индийский филиал Сбера проходят так же быстро, как и на территории России.

«Говорить, что мы ждем отмены санкций, было бы явным преувеличением. Если их отменят – мы готовы к этому сценарию. Но наш базовый сценарий – это работа в том состоянии, которое сейчас есть. И мы уверены, что будем доставлять все услуги нашим клиентам на том уровне, на котором они привыкли», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что Индия очень вовлечена в гонку по ИИ.

«Они были у нас на конференции AI Journey, и мы к ним регулярно ездим. У нас хорошие взаимоотношения со странами СНГ, с которыми мы делимся своими разработками», — заключил он.

Также в интервью Ведяхин рассказал о треугольниках взаимоотношений, ожиданиях о ключевой ставке в России и технологиях Сбера.

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