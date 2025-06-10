В Сбере назвали БРИКС «интересной конструкцией»

БРИКС как конструкция сама по себе очень интересна, и у нее большой потенциал для развития именно экономических взаимоотношений, заявил в интервью RT, первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Сбер, конечно, здесь уже играет и, я уверен, будет играть еще большую роль. С одной стороны, это очень сложный процесс, с другой – увлекательный. Потому что надо договариваться со всеми коллегами, стыковать всех. Очевидно, что присутствуют разные интересы», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что особенно интересно выстраивать треугольники взаимоотношений.

«Трехсторонняя торговля гораздо больше может дать синергии, чем двусторонняя. Потому что в двусторонней всегда есть какие-то вопросы курсов валют, стабильности торгового оборота. А когда ты выстраиваешь треугольники либо даже четырехугольники, получаются такие интересные конструкции», — сказал Ведяхин.

По его словам, Китай и Индия являются большими партнерами Сбера.

«У нас там есть филиал, очень хорошо развиваются и платежи. Очень хорошо развивается российско-индийский бизнес. И мы видим, что это не только бизнес – это гораздо больше и шире, чем бизнес. Это, кстати, относится не только к Индии, но и к Китаю, к другим странам», — отметил Ведяхин.

Также Ведяхин выразил надежду, что ключевая ставка в России в обозримой перспективе будет снижаться.

«Соответственно российское финансирование будет становиться дешевле, а значит, конкурентоспособнее. Значит, его можно будет выводить с помощью, опять же, наших российских клиентов на внешний рынок», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер – это не только банк, но и технологии.

«Когда мы выходим на тот или иной рынок, мы говорим про технологический трек. Мы рассказываем про то, что умеем, и одновременно узнаем, что умеют наши партнеры из других стран. Допустим, мы очень активно ведем бизнес и работаем с Персидским заливом. Со всеми странами очень хорошие отношения. И регулярно, когда коллеги к нам приезжают, мы показываем, что умеем», — сказал он.

Также Ведяхин рассказал про искусственный интеллект. По его словам, искусственный интеллект должен делать для каждого клиента правильный выбор продукта.

«Искусственный интеллект в Сбере внедрен более чем в 85% наших процессов. Когда клиент выбирает с помощью технологии правильный продукт, правильную услугу, тогда и только тогда эта услуга оказывается», — сказал он.