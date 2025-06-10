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Wildberries запустила бесплатную курьерскую доставку для новых клиентов

Новым пользователям Wildberries стала доступна бесплатная доставка
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Depositphotos

Объединенная компания Wildberries & Russ запустила акцию, в рамках которой новые клиенты смогут бесплатно получать заказы из пунктов выдачи Wildberries с доставкой до двери, сообщает пресс-служба компании РВБ. Акция продлится до конца лета 2025 года.

Отмечается, что для участия необходимо, чтобы регистрация на маркетплейсе была совершена не ранее трех месяцев назад.

В компании уточнили, что для оформления бесплатной курьерской доставки необходимо выбрать пункт выдачи заказов (ПВЗ) при оформлении покупки, а после прибытия заказа на ПВЗ указать способ получения «курьером».

Инициатива направлена на то, чтобы сделать онлайн-шопинг более удобным и доступным для покупателей, а также познакомить новых пользователей с возможностями сервиса.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы улучшить клиентский опыт и упростить процесс получения заказов. Бесплатная курьерская доставка из ПВЗ — это наш способ показать пользователям новые возможности маркетплейса и получить обратную связь от них. Надеемся, что эта акция станет хорошим первым шагом для новых клиентов и поможет им оценить преимущества сервиса уже в более чем 420 городах России», — подчеркнул руководитель направления «WB Курьер» Николай Викульцев.

В РВБ отметили, что акция действует на всей территории России, где доступен сервис курьерской доставки. Заказ можно оформить через мобильное приложение или на сайте маркетплейса.

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