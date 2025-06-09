В приложении Сбера появилась возможность оформить заявку на снятие наличных

Владельцы Android-смартфонов смогут заказать снятие наличных через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Вячеслав Цыбульников, клиентам теперь не придется дважды посещать офис, чтобы оформить заявку и забрать наличные.

«Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких», — сказал он.

В Сбере отметили, что услугой могут воспользоваться клиенты старше 18 лет. Заказать можно до 10 млн рублей и 10 тыс. долларов или евро.