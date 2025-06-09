Wildberries и Russ займется обучением кадров для логистики

В Хабаровске открылась Высшая логистическая школа при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС). Проект реализован совместно с объединенной компанией Wildberries и Russ.

Отмечается, что обучение будет проходить дистанционно и очно в Институте воздушных сообщений и мультитранспортных технологий ДВГУПС. Приемная кампания стартует 20 июня.

Школа предлагает три направления подготовки: «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Управление в технических системах» и «Таможенное дело». По этим направлениям выделено 81 бюджетное место и около 60 мест для платного обучения.

Директор по развитию инноваций и экосистемы Wildberries и Russ Игорь Коваль подчеркнул, что компания в текущий момент уже работает с топовыми вузами страны, а также занимается инвестициями в образование.

«Мы заинтересованы в росте нашей логистической системы на Дальнем Востоке и считаем важным работать в тесном сотрудничестве с Дальневосточным государственным университетом путей сообщения и локальными экспертами», — добавил он.

В свою очередь, директор Института воздушных сообщений и мультитранспортных технологий ДВГУПС Татьяна Одуденко объяснила, что подготовка кадров будет проходить по новому образовательному проекту.

«Школа делает ставку на индивидуальный подход и практическую подготовку. Уникальность дисциплин профессионального цикла в том, что каждый студент будет закреплен за профильным предприятием или компанией, где он сможет решать реальные производственные задачи и защищать проекты», — сказала она.

По ее словам, по итогам обучения вуз будет выпускать специалистов, готовых к вызовам современной логистики с первого дня работы.

К образовательному процессу планируется привлекать не только преподавателей ДВГУПС и экспертов РВБ, но и представителей других логистических компаний региона. При этом студенты получат доступ к реальным бизнес-кейсам от Wildberries и Russ, возможность прохождения стажировки в компаниях и индивидуальные карьерные треки, начинающиеся уже в университете.