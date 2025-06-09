В Совфеде придумали, как защитить заказчиков частных домов

Экспертные группы при Совете Федерации считают нужным закрепить в законодательстве механизмы защиты россиян — заказчиков домов на случай форс-мажоров — например, при срывах сроков строительства или банкротстве застройщиков. Так, гражданам нужен упрощенный доступ к судебной защите, рассказал «Газете.Ru» сенатор РФ Олег Голов, комментируя сообщения о том, что 5 тыс. россиян столкнулись с мошенничеством при строительстве домов.

«Среди инициатив — обязательное страхование рисков, упрощенное признание прав собственности на недостроенные объекты и ужесточение ответственности строительных компаний. Также, думается, необходимо обеспечить пострадавшим людям упрощенный и эффективный доступ к судебной защите, чтобы они могли отстаивать свои права и добиваться компенсаций. В целом ситуация требует не только новых стандартов в сфере ипотечного кредитования, но и комплексного обновления правовой базы, учитывающей реальные риски заемщиков. Только слаженная система — от эскроу-счетов, прозрачных условий выдачи кредитов до эффективных инструментов страхования и судебной защиты — может сократиться число мошеннических схем и минимизировать потери людей», — отметил Голов.

По его словам, мошенничество при строительстве домов — серьезная проблема, и она, «к сожалению, успела стать массовой». По мнению сенатора, это подчеркивает необходимость системного подхода к обеспечению безопасности заемщиков.

«Уже принятых мер в российском законодательстве будет недостаточно для полноценной защиты людей, ранее столкнувшихся с ситуацией, когда жилье так и не построено, а процентная ставка по кредиту может вырасти с льготной до рыночной», — считает Голов.

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон об эскроу-счетах. В соответствии с ним, подрядчик не получит деньги в полном объеме до завершения строительства и регистрации права собственности дома на заказчика, а также прописана система действий, позволяющая избежать ситуации, когда подрядник затягивает строительство, а заказчик не может вернуть свои деньги.

Кроме того, с января текущего года начал действовать и новый Стандарт защиты ипотечных заемщиков. Этот документ направлен на снижение рисков, повышение прозрачности сделок и запрет потенциально опасных схем — таких как длительное хранение средств на аккредитивах, ипотека с кэшбэком или выплаты за пониженную ставку от застройщика.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о мошенничестве при строительстве домов в России.