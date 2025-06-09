Россиянам посоветовали вкладываться в дорогие сумки

Экономист Щербаченко: сумки Hermès дорожают на 14,2% в год в среднем

Покупка дорогих сумок может быть выгодной в долгосрочной перспективе. Так, сумки Hermès, особенно модели Birkin и Kelly, дорожают на 14,2% в год в среднем, оценил для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Сумки Hermès демонстрируют стабильный рост цен, превышающий доходность традиционных активов, таких как фондовый рынок и золото. В 2021 году Hermès подорожали сразу на 25%. Производство сумок ограничено из-за редких материалов и ручной работы, что создает дефицит и высокий спрос на них. Hermès отдает приоритет знаменитостям и постоянным клиентам, что ведет к многолетним спискам ожидания. Для 99% покупателей вторичный рынок остается единственным вариантом, однако это требует осторожности из-за подделок. Сумки в хорошем состоянии на вторичном рынке могут принести до 80% от первоначальной стоимости, а в идеальном — на 20% больше от первоначальной стоимости», — отметил Щербаченко.

По его словам, Hermès ежегодно повышает цены на сумки на 5-10%.

Сумки Hermès Birkin в 2025 году стоят от $12,7 тыс. до $55 тыс., Kelly — от $12 тыс. до $24,6 тыс.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как заработать на люксовой сумке.