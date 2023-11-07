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Nike подала в суд на New Balance за воровство технологии производства кроссовок

Nike подала в суд на New Balance и Skechers за воровство патентной технологии

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Американский производитель спортивной одежды компания Nike подала в суд на New Balance и Skechers за использование запатентованной технологии производства верхних частей кроссовок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исковое заявление.

В Nike указали, что технология Nike Flyknit позволяет компании создавать обувь с прекрасными эксплуатационными характеристиками, дизайном и эстетикой, и все это при небольшом количестве материалов и отходов.

В иске говорится, что запатентованная технология использовалась конкурентами при производстве кроссовок Skechers Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3, а также New Balance Fresh Foam и FuelCell.

В Nike добавили, что компания ранее уже подавала иск к Skechers из-за нарушения патентных прав.

В августе немецкая компания Statista, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных, сообщала, что Nike стал самым востребованным брендом кроссовок.

Ранее сообщалось, что в России откроют новую сеть магазинов спортивной одежды вместо Nike и Puma.

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