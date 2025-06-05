Альфа-Банк подвел очередной итог работы благотворительной программы помощи детям

За 11 лет существования национальной благотворительной программы помощи детям «Альфа-Эндо» врачи помогли 27 565 детям, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Команда программы помогает бесплатно найти врачей, пройти обследования, отправить анализы в Москву и наблюдаться у лучших эндокринологов Москвы.

В банке отметили, что программа постоянно расширяет свою деятельность. В 2025 году в программе появилась возможность для семей с детьми, имеющими тяжелые эндокринные заболевания, пройти молекулярную диагностику при планировании беременности.

Как отметил председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, «Альфа-Эндо» является идеальным примером сотрудничества государства, частного бизнеса, Альфа-Банка, Института детской эндокринологии НМИЦ и благотворительного фонда «Культура благотворительности».

«Они являются лидерами в своей отрасли и, безусловно, привносят свою экспертизу в работу программы. В результате дети по всей стране получают профессиональную качественную помощь. Врачи повышают свою квалификацию и применяют лучший опыт, который существует в мире», — сказал он.

Как рассказала главный внештатный специалист детский эндокринолог Минздрава России, научный руководитель Института детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Академик РАН, профессор, д.м.н Валентина Петеркова, основные направления программы – это диагностика и обучение специалистов.

«Благодаря поддержке «Альфа-Эндо» детские эндокринологи могут направлять анализы в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» и получать консультации. Эти дорогие исследования не финансируются государством, и программа способствует внедрению современных методов диагностики и лечения в клиническую практику», — сказала она.

Заведующий отделением сахарного диабета Института детской эндокринологии ГНЦ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лаптев отметил, что дефицит квалифицированной медицинской помощи в удаленных регионах не позволяет многим детям получить ожидаемый эффект от современных цифровых технологий.

«В Центре накоплен успешный опыт дистанционного взаимодействия, и программа «Альфа-Эндо» помогает системно внедрять современные методы наблюдения. Благодаря ее поддержке мы эффективно координируем усилия детских эндокринологов, обучая ведущих специалистов, которые, передают знания практикующим врачам в поликлиниках и эндокринологических отделениях», — сказал он.

Руководитель программы «Альфа-Эндо», БФ «Культура благотворительности, доктор медицинских наук Анна Карпушкина подчеркнула, что программа Альфа-Банка основывается на научно обоснованных данных, внедряя лучшие управленческие стратегии и клинические практики в диагностике, профилактике и лечении заболеваний эндокринной системы.

«Успешное сотрудничество, включающее значительные финансовые ресурсы Альфа-Банка, высококвалифицированные кадры НМИЦ эндокринологии, организационно-управленческое содействие БФ «Культура благотворительности», заинтересованность и энтузиазм региональных специалистов и усилия других наших партнеров позволяют решить самые сложные вопросы детской эндокринологии», — сказала она.