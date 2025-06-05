На ЦИПР показали бенчмарк для оценки отраслевых LLM

Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial, предназначенный для оценки больших языковых моделей (LLM) в различных отраслях, сообщает пресс-служба Сбера.

В настоящее время доступны бенчмарки по медицине и сельскому хозяйству, которые помогут компаниям выбрать и внедрить LLM.

Представленные на сайте 3 датасета являются полностью оригинальными и составлены на русском языке.

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Технологическое развитие» Сбера Андрея Белевцева, ИИ становится неотъемлемой частью бизнес-процессов.

«Бизнесу как никогда нужны надежные инструменты для оценки больших языковых моделей, способных решать реальные отраслевые задачи с высокой точностью и достоверностью», — сказал он.

В разработке бенчмарка MERA Industrial принимали участие Сколковский институт науки и технологий, Кубанский государственный аграрный университет, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова, РАНХиГС, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет и другие.