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Сервисы МТС Exolve защитят конфиденциальность пользователей Flowwow

В работу маркетплейса Flowwow внедрили сервис «Защита номера»
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Depositphotos

МТС Exolve внедрил сервис «Защита номера» в работу маркетплейса Flowwow, сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что сервис позволит клиентам и партнерам маркетплейса сохранить конфиденциальность на всех этапах взаимодействия с площадкой.

Теперь любые исходящие и входящие вызовы, проходящие через платформу в России, будут защищены с помощью функционала МТС Exolve. Функционал позволяет переадресовывать звонки на виртуальный номер, а система соединяет их через Telecom API.

Еще один шаг для защиты конфиденциальности пользователей — «Авторизованный вызов», с помощью которого маркетплейс может уточнить детали по оформленному заказу или задать вопрос о доставке.

По словам product manager чатов маркетплейса Flowwow Степана Плохотнова, маркетплейс серьезно относится к безопасности пользователей и их данных.

«Интегрированные продукты позволяют усилить существующие меры, защищающие как клиентов, так и наших партнеров от нежелательной коммуникации. На текущий момент они запущены в пилотном режиме на часть магазинов с целью проведения тестирования и отлаживания работы», — сказал он.

Также Плохотнов посоветовал никому не называть свои персональные данные и коды из SMS.

Как отметил директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас, сервис «Защита номера» позволяет обеспечить конфиденциальность данных пользователей и одновременно получить большой пласт аналитики по коммуникации между курьерами и клиентами.

«Решением пользуются почти все крупные маркетплейсы России, где бизнес-процессы требуют взаимодействия пользователей с курьерами без раскрытия их телефонных номеров. При этом сервис обеспечивает полный контроль звонка со стороны компании», — сказал он.

Во Flowwow ожидают, что интеграция поможет снизить количество случаев мошеннических действий. В планах команды до конца июня 2025 года завершить пилотный проект и масштабировать сервис на всех пользователей и партнеров.

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