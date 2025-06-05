В Сбере объяснили, как ИИ ставит диагнозы

Искусственный интеллект (ИИ) играет важнейшую роль в персонализированной медицине, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «МК».

«Он анализирует данные, такие как генетическая информация, медицинская история и образ жизни пациента, чтобы предложить индивидуальные рекомендации», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что ИИ помогает не только обеспечить раннюю диагностику заболеваний, но и точную настройку лечения с минимизацией рисков.

Также Ведяхин добавил, что ИИ активно используется в разработке новых лекарств.

«Генеративные модели могут создавать новые молекулы, предсказывать их 3D-структуры, как это делает известная модель AlphaFold. ИИ также помогает в симуляциях клинических испытаний и прогнозировании свойств лекарственных молекул», — сказал он.

По словам Ведяхина, Сбер ведет активную работу в этом направлении.

«Совместно с Институтом AIRI нами создан центр AIDD, который фокусируется на поиске лекарственных молекул с помощью ИИ. В ближайшем будущем мы будем свидетелями появления первых препаратов, разработанных с участием ИИ», — сказал он.

Ранее Ведяхин рассказал о том, как ИИ применяется в поликлиниках.