ИИ-помощник врача от Сбера помог поставить 3 млн диагнозов москвичам

Технологии Сбера в медицине стали частью повседневной практики в Москве, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «МК».

«Есть несколько примеров. Один из них – «умный» помощник врача «ТОП-3», разработанный вместе с правительством Москвы. Его используют во всех поликлиниках столицы. ИИ предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза по жалобам пациента. Решение помогло врачам обработать свыше 14,4 млн случаев», — сказал Ведяхин.

Он отметил, что врачи также активно пользуются диагностическим ассистентом на базе ИИ.

«Он анализирует данные электронных медицинских карт за последние два года и помогает врачам общей практики ставить заключительный диагноз. За время работы диагностический ассистент помог поставить более 3 млн заключительных диагнозов», — рассказал Ведяхин.

По его словам, еще одно цифровое решение Voice2Med пользуется популярность у врачей по всей России.

«Решение преобразует речь врача в текст. Благодаря его внедрению в практику врач экономит до 30% времени на оформление медицинской документации. Также модель «КТ инсульт», разработанная в партнерстве со СберМедИИ, помогает определять признаки ишемического инсульта и внутричерепных кровоизлияний на КТ-снимках», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что «КТ инсульт» отмечает участки патологии и готовит предварительные заключения.

Также в интервью Ведяхин рассказал о том, насколько расширилось применение ИИ в медицине, как ИИ влияет на роль врача и другие темы.