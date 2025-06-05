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Корпоративные клиенты Сбера смогут скачать актуальную версию «СберБизнеса» в AppStore

Приложение «СберБизнес» снова появилось в App Store
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GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В онлайн-магазине приложений App Store вновь стало доступно приложение Сбера «Бизнес-поток», сообщает пресс-служба банка.

В банке рекомендовали установить новое приложение незамедлительно, пока оно доступно для скачивания.

По словам директора дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбера Анны Лоевской, владельцы iPhone вновь могут управлять бизнесом со смартфона.

«Мы просим всех наших корпоративных клиентов по возможности оперативно установить новое приложение «Бизнес-поток». В ближайшее время банк прекратит поддержку наиболее старых версий приложений интернет-банка для бизнеса», — сказала она.

В Сбере подчеркнули, что ежемесячно приложением пользуются 1,35 млн человек, а 595 тыс. из них используют его ежедневно.

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