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Макадамия: что нужно знать про самый дорогой орех?

Чем полезен орех макадамия, кому его нельзя есть и сколько в нем калорий
Автор: Эксперт:
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barmalini/Shutterstock
Орех макадамия — один из самых дорогих орехов в мире, известный своим нежным сливочным вкусом и богатым составом полезных веществ. «Газета.Ru» вместе с нутрициологом Анастасией Романовой разобралась в составе орехов макадамия, их полезных свойствах и возможном вреде для здоровья.

Макадамия: что это за орех? Что содержится в макадамии Чем полезны макадамия Вред макадамии: кому не следует есть эти орехи Самые частые вопросы про макадамию (FAQ)

Макадамия: что это за орех?

Макадамия — это вечнозеленое дерево из семейства протейные, родом из Австралии. Растение было впервые описано в 1857 году ботаником Фердинандом фон Мюллером, который назвал его в честь своего друга — химика Джона Макадама.

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Cindy Miller Hopkins/Global Look Press

Деревья макадамии достигают высоты 10–15 метров и предпочитают теплый, влажный климат с богатой, хорошо дренированной почвой. Сегодня макадамия культивируется не только в Австралии, но и в других странах с подходящими условиями, включая Гавайи, Бразилию, Южную Африку и Кению.

Плоды макадамии — это круглые орехи диаметром около 2–3 см, покрытые твердой скорлупой зелено-коричневого цвета. Под скорлупой находится светлое ядро с нежным сливочным вкусом.

Что содержится в макадамии

Орехи макадамии богаты различными питательными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог и биолог Анастасия Романова. Пищевая ценность на 100 г продукта:​

  • белки: 7,9 г​
  • жиры: 75,8 г​
  • углеводы: 13,8 г​
  • пищевые волокна: 8,6 г

Макадамия обладает высоким содержанием витаминов и минералов, включая витамины группы B, витамин E, магний, калий, кальций и фосфор. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, эти орехи могут снижать уровень холестерина в крови и защищать, поддерживать здоровье сердца.

«В сравнении с другими орехами, содержание белка в макадамии невелико, однако они богаты клетчаткой, которая полезна для нашего микробиома. Основные жирные кислоты в этих орехах — это пальмитиновая и олеиновая кислоты, которые являются мононенасыщенными. Потребность человека в мононенасыщенных жирах составляет примерно 10% от общего количества жиров в рационе», — обратила внимание нутрициолог.

Чем полезны макадамия

Для женщин

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Употребление макадамии приносит множество преимуществ для женского здоровья.​

  • Поддержание здоровья кожи. Благодаря содержанию антиоксидантов, таких как сквален и токотриенолы, макадамия способствует замедлению процессов старения кожи, делая ее более упругой и гладкой.

  • Укрепление костной ткани. Высокое содержание кальция и фосфора помогает поддерживать прочность костей, что особенно важно для женщин в период менопаузы.

  • Гормональный баланс. Жирные кислоты в составе макадамии могут способствовать нормализации гормонального фона.

Для мужчин

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Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Макадамия также оказывает положительное влияние и на мужской организм.​

  • Поддержание сердечно-сосудистой системы. Мононенасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень «плохого» холестерина, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. ​

  • Улучшение репродуктивной функции. Содержание цинка и селена способствует повышению качества спермы и поддержанию половой функции. ​

«Содержание мононенасыщенных жиров в макадамии способствует снижению уровня «плохого» холестерина, улучшает метаболизм и оказывает положительное влияние на здоровье по сравнению с переработанными жирами например, в фастфуде, маргарине и других продуктах с длительным сроком хранения», — подчеркнула Анастасия Романова.

  • Поддержка мышечной массы. Макадамия богата медью, которая участвует в формировании белков и способствует набору мышечной массы.

Для детей

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Орехи макадамии могут быть полезны для детей, но с некоторыми оговорками.​

  • Питательная ценность. Макадамия содержит белки, витамины и минералы, необходимые для роста и развития детского организма.​

  • Осторожное введение в рацион. Рекомендуется начинать с небольших порций (3–5 орехов) и наблюдать за реакцией организма ребенка. Детям старше пяти лет можно употреблять столько же орехов, сколько и взрослым.

Вред макадамии: кому не следует есть эти орехи

Несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление макадамии может сопровождаться определенными рисками.

  • Аллергические реакции. Макадамия может вызвать аллергию у некоторых людей, особенно тех, у кого есть аллергия на другие орехи. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отек губ, языка и горла, затрудненное дыхание и даже анафилаксию тяжелую аллергическую реакцию, требующую немедленного медицинского вмешательства.

  • Проблемы с пищеварением. Из-за высокого содержания жиров макадамия может вызвать расстройства пищеварения, особенно у людей с заболеваниями печени или поджелудочной железы. Возможны симптомы, такие как вздутие, тошнота и диарея.

  • Риск набора веса. Высокая калорийность макадамии может способствовать набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.

Рекомендуется ограничивать потребление тридцатью граммами в день (это примерно 8–10 орехов).

По словам нутрициолога, некоторые производители могут обрабатывать орехи ванильным сиропом, а это, в свою очередь, еще больше увеличивает калорийность продукта. Более предпочтительный выбор — цельные орехи без добавок. Определить, обрабатывались ли орехи сиропом, достаточно просто: на скорлупе будет виден белесый налет, который свидетельствует о том, что продукт вымачивали в сахаре для придания ванильного и более нежного вкуса, объяснила Анастасия Романова.

  • Влияние на почки. Макадамия содержит фосфор, который при избыточном потреблении может негативно сказаться на функционировании почек, особенно у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни. ​

Самые частые вопросы про макадамию (FAQ)

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