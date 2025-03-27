Макадамия: что нужно знать про самый дорогой орех?

Чем полезен орех макадамия, кому его нельзя есть и сколько в нем калорий

Орех макадамия — один из самых дорогих орехов в мире, известный своим нежным сливочным вкусом и богатым составом полезных веществ. «Газета.Ru» вместе с нутрициологом Анастасией Романовой разобралась в составе орехов макадамия, их полезных свойствах и возможном вреде для здоровья.

Макадамия: что это за орех?

Макадамия — это вечнозеленое дерево из семейства протейные, родом из Австралии. Растение было впервые описано в 1857 году ботаником Фердинандом фон Мюллером, который назвал его в честь своего друга — химика Джона Макадама.

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Деревья макадамии достигают высоты 10–15 метров и предпочитают теплый, влажный климат с богатой, хорошо дренированной почвой. Сегодня макадамия культивируется не только в Австралии, но и в других странах с подходящими условиями, включая Гавайи, Бразилию, Южную Африку и Кению.

Плоды макадамии — это круглые орехи диаметром около 2–3 см, покрытые твердой скорлупой зелено-коричневого цвета. Под скорлупой находится светлое ядро с нежным сливочным вкусом.

Что содержится в макадамии

Орехи макадамии богаты различными питательными веществами, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог и биолог Анастасия Романова. Пищевая ценность на 100 г продукта:​

белки : 7,9 г​



: 7,9 г​ жиры : 75,8 г​



: 75,8 г​ углеводы : 13,8 г​



: 13,8 г​ пищевые волокна: 8,6 г

718 ккал содержатся в 100 г макадамии

Макадамия обладает высоким содержанием витаминов и минералов, включая витамины группы B, витамин E, магний, калий, кальций и фосфор. Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров, эти орехи могут снижать уровень холестерина в крови и защищать, поддерживать здоровье сердца.

«В сравнении с другими орехами, содержание белка в макадамии невелико, однако они богаты клетчаткой, которая полезна для нашего микробиома. Основные жирные кислоты в этих орехах — это пальмитиновая и олеиновая кислоты, которые являются мононенасыщенными. Потребность человека в мононенасыщенных жирах составляет примерно 10% от общего количества жиров в рационе», — обратила внимание нутрициолог.

Чем полезны макадамия

Для женщин

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Употребление макадамии приносит множество преимуществ для женского здоровья.​

Поддержание здоровья кожи. Благодаря содержанию антиоксидантов, таких как сквален и токотриенолы, макадамия способствует замедлению процессов старения кожи, делая ее более упругой и гладкой.

Масло макадамии широко используется в косметологии благодаря высокому содержанию витамина Е и антиоксидантным свойствам, проявляя превосходные качества в уходе за кожей и волосами. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

Укрепление костной ткани. Высокое содержание кальция и фосфора помогает поддерживать прочность костей, что особенно важно для женщин в период менопаузы.

Гормональный баланс. Жирные кислоты в составе макадамии могут способствовать нормализации гормонального фона.

Для мужчин

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Макадамия также оказывает положительное влияние и на мужской организм.​

Поддержание сердечно-сосудистой системы. Мононенасыщенные жирные кислоты помогают снижать уровень «плохого» холестерина, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. ​

Улучшение репродуктивной функции. Содержание цинка и селена способствует повышению качества спермы и поддержанию половой функции. ​

«Содержание мононенасыщенных жиров в макадамии способствует снижению уровня «плохого» холестерина, улучшает метаболизм и оказывает положительное влияние на здоровье по сравнению с переработанными жирами например, в фастфуде, маргарине и других продуктах с длительным сроком хранения», — подчеркнула Анастасия Романова.

Поддержка мышечной массы. Макадамия богата медью, которая участвует в формировании белков и способствует набору мышечной массы.

Для детей

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Орехи макадамии могут быть полезны для детей, но с некоторыми оговорками .​

Питательная ценность. Макадамия содержит белки, витамины и минералы, необходимые для роста и развития детского организма.​

Орехи макадамии богаты витаминами группы В, антиоксидантным витамином Е, также содержат магний и калий, которые нужны для поддержания работы нервной системы. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

Осторожное введение в рацион. Рекомендуется начинать с небольших порций (3–5 орехов) и наблюдать за реакцией организма ребенка. Детям старше пяти лет можно употреблять столько же орехов, сколько и взрослым.

Вред макадамии: кому не следует есть эти орехи

Несмотря на многочисленные полезные свойства, употребление макадамии может сопровождаться определенными рисками.

Аллергические реакции. Макадамия может вызвать аллергию у некоторых людей, особенно тех, у кого есть аллергия на другие орехи. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отек губ, языка и горла, затрудненное дыхание и даже анафилаксию тяжелую аллергическую реакцию, требующую немедленного медицинского вмешательства .

Проблемы с пищеварением. Из-за высокого содержания жиров макадамия может вызвать расстройства пищеварения, особенно у людей с заболеваниями печени или поджелудочной железы. Возможны симптомы, такие как вздутие, тошнота и диарея.

В макадамии содержится фитогемагглютинин — токсин, который может негативно влиять на желудочно-кишечный тракт при переедании. Это может быть особенно опасно для людей с чувствительным пищеварением или ревматоидным артритом, так как у них может быть высокая чувствительность к лектинам. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

Риск набора веса. Высокая калорийность макадамии может способствовать набору лишнего веса при чрезмерном употреблении.

Рекомендуется ограничивать потребление тридцатью граммами в день (это примерно 8–10 орехов).

По словам нутрициолога, некоторые производители могут обрабатывать орехи ванильным сиропом , а это, в свою очередь, еще больше увеличивает калорийность продукта. Более предпочтительный выбор — цельные орехи без добавок. Определить, обрабатывались ли орехи сиропом, достаточно просто: на скорлупе будет виден белесый налет, который свидетельствует о том, что продукт вымачивали в сахаре для придания ванильного и более нежного вкуса, объяснила Анастасия Романова.

Исторически макадамия не входил в рацион наших предков, если они не происходят из регионов естественного произрастания этого ореха (Австралия, Гавайи, Южная Африка). Поэтому макадамию лучше есть в качестве редкого десерта, а для постоянного употребления их следует заменить другими орехами. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

Влияние на почки. Макадамия содержит фосфор, который при избыточном потреблении может негативно сказаться на функционировании почек, особенно у людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни. ​

Важно! Макадамия токсична для собак. Даже небольшое количество орехов может вызвать у них слабость, рвоту и другие симптомы отравления.

Самые частые вопросы про макадамию (FAQ)

Сколько стоит макадамия в России? Стоимость орехов макадамия варьируется в зависимости от качества и места покупки. В среднем цена составляет от 1300 до 4000 рублей за кг. При этом значительная часть веса приходится толстую и плотную скорлупу. Таким образом, макаданию можно назвать одними из самых дорогих орехов на рынке.

На что по вкусу похожи макадамия? Орехи макадамии обладают нежным сливочным вкусом с легкой сладостью, поэтому могут напоминать конфеты с орехово-сливочной начинкой. Некоторым кажется, что макадамия по вкусу напоминает сладкий кокос. Из-за своего сладковатого вкуса макадамию часто используют в кулинарии и кондитерском деле.



Можно ли есть макадамию в чистом виде? Да, макадамия часто употребляется в чистом виде как питательный перекус. Также орехи широко используются в кулинарии для приготовления различных блюд и десертов.

